Решите пожалуйста уравнение))) (2х+3)-4(х-1)(х+1)=49

Решите пожалуйста уравнение))) (2х+3)-4(х-1)(х+1)=49

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Решение (2х+3)-4(х-1)(х+1)=49 4x + 12x + 9 - 4x + 4 - 49 = 0 12x = 36 x = 3
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