Решите пожалуйста уравнение! (х + 12,4) : 8,3 = 12,4

Решите пожалуйста уравнение! (х + 12,4) : 8,3 = 12,4

Ответ(ы):

Ответил Гость:
(x+12,4):8,3=12,4 x+12,4=12,4•8,3 x+12,4=102,92 x=102,92-12,4 x=90,52
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