Решите пожалуйста уравнения: а) (х+36,1)*5,1=245,82 б) (m- 0,67)* 0,02 = 0,0152

Решите пожалуйста уравнения: а) (х+36,1)*5,1=245,82 б) (m- 0,67)* 0,02 = 0,0152

Ответ(ы):

Ответил Гость:
на моё ответе верху написано отметит ответ лучшим и все
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