Решите пожалуйста выражение по действиям 1,4*(4,5+3,9:0,13) :)Дам 35 баллов
Разное
Решите пожалуйста выражение по действиям 1,4*(4,5+3,9:0,13) :)Дам 35 баллов
Ответ(ы):
Гость:
3,9/0,13= 30 4,5+30= 34,5 1,4 *34,5= 48,3
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