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Решите пожалуйста y= 6x в кводрате - 6х-1
Решите пожалуйста y= 6x в кводрате - 6х-1
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Ответил Гость:
Я не поняла как Вы написали
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