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.Решите пожалуйста задачу. Геометрическая прогрессии задана условиями:b1=4 bn+1=2bn Найдите b7.
.Решите пожалуйста задачу. Геометрическая прогрессии задана условиями:b1=4 bn+1=2bn Найдите b7.
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