.Решите пожалуйста задачу. Геометрическая прогрессии задана условиями:b1=4 bn+1=2bn Найдите b7.

.Решите пожалуйста задачу. Геометрическая прогрессии задана условиями:b1=4 bn+1=2bn Найдите b7.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Похожие вопросы