Решите пожалуйста задачу. Из города А выехал автомобилист. Одновременно навстречу ему из города В выехал другой автомобилист со скоростью на 20 км/чбо льше; они встретились через 6 часов. Если бы первый выехал на 3 ча...

Решите пожалуйста задачу. Из города А выехал автомобилист. Одновременно навстречу ему из города В выехал другой автомобилист со скоростью на 20 км/чбо льше; они встретились через 6 часов. Если бы первый выехал на 3 часа позже второго, то они бы встретились через 4 часа 15 минут после выезда первого. Найдите расстояние между городами.