Решите пожалуйста задачу. Из города А выехал автомобилист. Одновременно навстречу ему из города В выехал другой автомобилист со скоростью на 20 км/чбо льше; они встретились через 6 часов. Если бы первый выехал на 3 ча...
Решите пожалуйста задачу. Из города А выехал автомобилист. Одновременно навстречу ему из города В выехал другой автомобилист со скоростью на 20 км/чбо льше; они встретились через 6 часов. Если бы первый выехал на 3 часа позже второго, то они бы встретились через 4 часа 15 минут после выезда первого. Найдите расстояние между городами.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
S=(V1+V2)*6=(V1+V1+20)*6- выехали одновременно S=V1*4.25+(V1+20)*(4.25+3)--выехали в разное время. Уравниваем путь V1*4.25+(V1+20)*(4.25+3)=(V1+V1+20)*6 V1=50 км/ч S=(50+50+20)*6=720 км