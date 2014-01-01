Решите пожалуйста задачу по физике . плоский конденсатор подключен к источнику напряжением 6 кв . при каком расстояние между пластинами наступает пробой , если ударная ионизац ия воздуха начинается при напряженности п...
Решите пожалуйста задачу по физике . плоский конденсатор подключен к источнику напряжением 6 кв . при каком расстояние между пластинами наступает пробой , если ударная ионизац ия воздуха начинается при напряженности поля 3МВ м
Ответ(ы):
Ответил Гость:
U=6kB=6*10(3)В E= 3MB/m=3*10(6)B/m U=Ed d=U/E=6*10(3)/3*10(6)=2*10(3)=2mm