Решите пожалуйста!)Дан прямоугольный треугольник с гипотенузой 10 и катетом 8 В5.найдите длину медианы,проведенной к гипотенузе В6.найдите площад и треугольников,на которые эта медиана разбивает данный треугольни...

Решите пожалуйста!)Дан прямоугольный треугольник с гипотенузой 10 и катетом 8 В5.найдите длину медианы,проведенной к гипотенузе В6.найдите площад и треугольников,на которые эта медиана разбивает данный треугольник В7.найдите длину высоты,опущенной на гипотенузу