Решите пожалуйста.В период распродажи магазин снижал цены дважды в первый раз на 30% во второй на 5%. Сколько рублей стал стоить чайник после второго снижения цен,если до начала распродаже он стоил 1400р. ?
Решите пожалуйста.В период распродажи магазин снижал цены дважды в первый раз на 30% во второй на 5%. Сколько рублей стал стоить чайник после второго снижения цен,если до начала распродаже он стоил 1400р. ?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1400р-100% хр-(100-30)% х=1400*70:100=980р после 1 980р-100% ур-(100-5)% у=980*95:100=931р после 2