Решите пожалуйста 1)4,47+6053-289*4,7:0,1:17 2)2.47+4*80.99:8:8.9-37.5*0.08 3)0.02*206+42.624:6:0.8-0.797*10 4)0.00.*(1391.4-2.7+468.7-45.4):2.7 5)7.306+66.94:10-0.02*(358.4-0.4)+0.21 6)(0.4+0.38)*27.9:(291.3-289+0.7):0....
Математика
Решите пожалуйста 1)4,47+6053-289*4,7:0,1:17 2)2.47+4*80.99:8:8.9-37.5*0.08 3)0.02*206+42.624:6:0.8-0.797*10 4)0.00.*(1391.4-2.7+468.7-45.4):2.7 5)7.306+66.94:10-0.02*(358.4-0.4)+0.21 6)(0.4+0.38)*27.9:(291.3-289+0.7):0.9 7)10-10.552:(2.45-0.45)+(11-5.7)*0.82 8)17.08-0.7*52.3:(7-2.375+605*0.001) пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 5258,47. 2) 4,02. 3) 5,03. 4) 0. 5) 7,05. 6) 8,06. 7) 9,07. 8) 10,08.
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