Решите пожалуйста!!! 1) FeCl₃+NaOH= 2) Na₂SO₄+BeCl₂= 3)Fe(OH)₃+H2So4= Это про реакцию электрол??тов в водных растворах
Химия
Решите пожалуйста!!! 1) FeCl₃+NaOH= 2) Na₂SO₄+BeCl₂= 3)Fe(OH)₃+H2So4= Это про реакцию электрол??тов в водных растворах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
FeCl3 + 3NaOH = Fe(OH)3 + 3NaClFe(+3) + 3Cl(-) + 3Na(+) + 3OH(-) = Fe(OH)3 + 3Na(+) + 3Cl(-)Fe(+3) + 3OH(-) = Fe(OH)3Na2SO4 + BaCl2 = BaSO4 + 2NaCl2Na(+) + SO4(-2) + Ba(+2) + 2Cl(-) = BaSO4 + 2Na(+) + 2Cl(-)Ba(+2) + SO4(-2) = BaSO42Fe(OH)3 + 3H2SO4 = Fe2(SO4)3 + 6H2O2Fe(OH)3 + 6H(+) + 3SO4(-2) = 2Fe(+3) + 3SO4(-2) + 6H2O2Fe(OH)3 + 6H(+) = 2Fe(+3) + 6H2O
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