Решите пожалуйста!!! 1) FeCl₃+NaOH= 2) Na₂SO₄+BeCl₂= 3)Fe(OH)₃+H2So4= Это про реакцию электрол??тов в водных растворах

Химия

Решите пожалуйста!!! 1) FeCl₃+NaOH= 2) Na₂SO₄+BeCl₂= 3)Fe(OH)₃+H2So4= Это про реакцию электрол??тов в водных растворах

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