Решите пожалуйста 2 задачки пожалуйста умоляюююю решите срочно надо 1)В первый д??нь повар израсходовал 4 дробная черта 7 купленной свеклы ,а во второй -- оставшиеся 2,1 кг. Сколько килограммов свеклы было куплено? 2 Бригада...

Математика

Решите пожалуйста 2 задачки пожалуйста умоляюююю решите срочно надо 1)В первый д??нь повар израсходовал 4 дробная черта 7 купленной свеклы ,а во второй -- оставшиеся 2,1 кг. Сколько килограммов свеклы было куплено? 2 Бригада из 24 человек полнила задание в срок работая по 6 часов в день. Сколько часов в день должна работать бригада из 20 человек ,чтобы выполнить это задание за тот же срок ?

Автор: Гость