Решите пожалуйста 2 задачки пожалуйста умоляюююю решите срочно надо 1)В первый д??нь повар израсходовал 4 дробная черта 7 купленной свеклы ,а во второй -- оставшиеся 2,1 кг. Сколько килограммов свеклы было куплено? 2 Бригада...

Математика
Решите пожалуйста 2 задачки пожалуйста умоляюююю решите срочно надо 1)В первый д??нь повар израсходовал 4 дробная черта 7 купленной свеклы ,а во второй -- оставшиеся 2,1 кг. Сколько килограммов свеклы было куплено? 2 Бригада из 24 человек полнила задание в срок работая по 6 часов в день. Сколько часов в день должна работать бригада из 20 человек ,чтобы выполнить это задание за тот же срок ?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 4/7*2,1=1ц1/5  1целая1/5=1,2  1,2+2,1=3,3 ответ 3,3кг было куплено   2) 24*6=144  144/20=7,2  ответ бригада из20ч будет работать 7ч20мин
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