Решите пожалуйста. (а-2в)² -4в²\а\ Сначала упростить потом решить полученное выражение при а=0,3 и в= -0,35

Математика
Решите пожалуйста. (а-2в)² -4в²\а\ Сначала упростить потом решить полученное выражение при а=0,3 и в= -0,35
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если я правильно понял, что ВСЁ делится на а, то решение такое: (a^2-4ab+4b^2-4b^2)/a=(a^2-4ab)/a=(a(a-4b))/a=a-4b После подстановки: 0,3+1,4=1,7
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