Решите пожалуйста а) + ( 79- 49) + 15 - 8 , б) + ( - 56 + 38 ) - 12 + 100 , в) + ( 43 + 59 ) - 35 - 11 , г) + ( - 43 + 59 ) - 35 + 11 , д) + ( 42 - 79 ) + 13 - 1 , е) + ( - 57 + 48 ) - 17 + 23 .

Математика

Решите пожалуйста а) + ( 79- 49) + 15 - 8 , б) + ( - 56 + 38 ) - 12 + 100 , в) + ( 43 + 59 ) - 35 - 11 , г) + ( - 43 + 59 ) - 35 + 11 , д) + ( 42 - 79 ) + 13 - 1 , е) + ( - 57 + 48 ) - 17 + 23 .

Автор: Гость