Решите пожалуйста а) + ( 79- 49) + 15 - 8 , б) + ( - 56 + 38 ) - 12 + 100 , в) + ( 43 + 59 ) - 35 - 11 , г) + ( - 43 + 59 ) - 35 + 11 , д) + ( 42 - 79 ) + 13 - 1 , е) + ( - 57 + 48 ) - 17 + 23 .
Математика
Решите пожалуйста а) + ( 79- 49) + 15 - 8 , б) + ( - 56 + 38 ) - 12 + 100 , в) + ( 43 + 59 ) - 35 - 11 , г) + ( - 43 + 59 ) - 35 + 11 , д) + ( 42 - 79 ) + 13 - 1 , е) + ( - 57 + 48 ) - 17 + 23 .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) + ( 79- 49) + 15 - 8=30+15-8=37 , б) + ( - 56 + 38 )- 12 + 100=-18-12+100=70 , в) + ( 43 + 59 ) - 35 - 11=102-35-11=56, г) + ( - 43 + 59 ) - 35 + 11=16-35+11=-8 , д) + ( 42 - 79 ) + 13 - 1=-37+13-1=-25 , е) + ( - 57 + 48 ) - 17 + 23=-9-17+23=-3 .
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