РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!Алгебра 7 класс. Разложите на множители: а) (x+1)+x(x+1) б) m²(n+1)+2m(n+1) в) y(a-y)+ y²(a-y) г) a(a-1)-(a-1)

Алгебра

РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!Алгебра 7 класс. Разложите на множители: а) (x+1)+x(x+1) б) m²(n+1)+2m(n+1) в) y(a-y)+ y²(a-y) г) a(a-1)-(a-1)

Автор: Гость