Решите пожалуйста. если пхохо видно, то я перефотографирую.

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2. Строение. (на экране - слайд диска «Лабораторный практикум» 5.3.4. Работа протекает в интерактивном режиме)Членистое тело состоит из трех отделов: головной лопасти, сегментированного туловища и задней лопасти, где расположены зона роста и анальное отверстие. У некоторых имеются мелкие глаза.Тип Кольчатых червей отличается от плоских и круглых сегментированностью строения. В каждом сегменте червя повторяются многие органы. Кожа у кольчатых червей представлена однослойным эпителием с железистыми клетками.Головная лопасть. Небольшая подвижная лопасть впереди рта, расположенного на брюшной стороне тела. У дождевого червя она не имеет ни глаз, ни щупалец. Сегменты. На каждом сегменте имеется по 4 пары жестких щетинок – производных кожи, которые образуют на теле продольные ряды – сбоку и снизу. Хорошо развиты кольцевые и продольные мышцы. Поясок. Железистое утолщение покровов. Во время размножения поясок выделяет вещества кокона.Есть тончайшая кутикула, которая выделяется кожным эпителием.