Решите пожалуйста. если пхохо видно, то я перефотографирую.

Биология
Решите пожалуйста. если пхохо видно, то я перефотографирую.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2. Строение. (на экране - слайд диска «Лабораторный практикум» 5.3.4. Работа протекает в интерактивном режиме)Членистое тело состоит из трех отделов: головной лопасти, сегментированного туловища и задней лопасти, где расположены зона роста и анальное отверстие. У некоторых имеются мелкие глаза.Тип Кольчатых червей отличается от плоских и круглых сегментированностью строения. В каждом сегменте червя повторяются многие органы. Кожа у кольчатых червей представлена однослойным эпителием с железистыми клетками.Головная лопасть. Небольшая подвижная лопасть впереди рта, расположенного на брюшной стороне тела. У дождевого червя она не имеет ни глаз, ни щупалец. Сегменты. На каждом сегменте имеется по 4 пары жестких щетинок – производных кожи, которые образуют на теле продольные ряды – сбоку и снизу. Хорошо развиты кольцевые и продольные мышцы. Поясок. Железистое утолщение покровов. Во время размножения поясок выделяет вещества кокона.Есть тончайшая кутикула, которая выделяется кожным эпителием.

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Чому антарктиду наивають материком "миру і науки"
Ответить
История
Кто в Афинах считался переселнцем?
Ответить
Химия
Найти массу алюминия который вступит в реакцию с соляной кислотой массой 73 гр AL+ HCI --ALCI3+H2
Ответить
Математика
У меня сейчас ангина. Неделя, как сижу дома.Помогите пожалуйста. 2х|x|=6х
Ответить
Русский язык
Напишите 3 однакореных слова к слову зашёл
Ответить