Решите,пожалуйста: катеты прямоугольного треугольника равны 6√11 и 2. Найдите син??с наименьшего угла этого треугольника.

Гость: Гость:

По т. Пифагора AB^2=BC^2+AC^2=4+36*11=400; АВ=20; меньший угол А, т.к. лежит против меньшего катета СВ; sinA=CB/AB=2/20=0,1. (треугольник АВС с прямым углом С; СВ=2; СА=6 корней из 11.)