Решите,пожалуйста: катеты прямоугольного треугольника равны 6√11 и 2. Найдите син??с наименьшего угла этого треугольника.
Геометрия
Решите,пожалуйста: катеты прямоугольного треугольника равны 6√11 и 2. Найдите син??с наименьшего угла этого треугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По т. Пифагора AB^2=BC^2+AC^2=4+36*11=400; АВ=20; меньший угол А, т.к. лежит против меньшего катета СВ; sinA=CB/AB=2/20=0,1. (треугольник АВС с прямым углом С; СВ=2; СА=6 корней из 11.)
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