Решите пожалуйста!!! мне срочно нужно до завтра!!!!!!!!!!!! Один угол треугольника на 45??радусов больше второго, а третий на 15градусов меньше второго угла. Найдите углы треугольника.

Геометрия
Решите пожалуйста!!! мне срочно нужно до завтра!!!!!!!!!!!! Один угол треугольника на 45??радусов больше второго, а третий на 15градусов меньше второго угла. Найдите углы треугольника.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угол А=B+45 градусов угол С=В-15 градусов А+В+С=180 градусов В+45+В+В-15=180 3В=150 В=50 А=50+45=95 С=50-15=35
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