Решите пожалуйста!!! мне срочно нужно до завтра!!!!!!!!!!!! Один угол треугольника на 45??радусов больше второго, а третий на 15градусов меньше второго угла. Найдите углы треугольника.

Геометрия

Решите пожалуйста!!! мне срочно нужно до завтра!!!!!!!!!!!! Один угол треугольника на 45??радусов больше второго, а третий на 15градусов меньше второго угла. Найдите углы треугольника.

Автор: Гость