Решите пожалуйста ! На пошив двадцать пяти наволочек израсходовали ткани на 32 м 40 см больше , чем на 13 таких наволочек . Хватит и 110 м ткани для пошива сорока таких же наволочек ? Сколько метров ткани нужно для пошива с...
Математика
Решите пожалуйста ! На пошив двадцать пяти наволочек израсходовали ткани на 32 м 40 см больше , чем на 13 таких наволочек . Хватит и 110 м ткани для пошива сорока таких же наволочек ? Сколько метров ткани нужно для пошива сорока одной наволочки ?
Ответ(ы):
Гость:
1)25-13=12(н.) -360 см(32 м 40 см) 2)360:12=30(м) - израсходовали на 1 кусок ткани. 3)30*40=1200(м)-ткани надо для пошива 40 наволочек. 4) 30*41=1230(м) Ответ: 110 метров на 40 наволочек не хватит, а на пошив 41 наволочек требуется 1230 метров. Прости, если неправильно.
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