Решите пожалуйста ! На пошив двадцать пяти наволочек израсходовали ткани на 32 м 40 см больше , чем на 13 таких наволочек . Хватит и 110 м ткани для пошива сорока таких же наволочек ? Сколько метров ткани нужно для пошива с...

Математика

Решите пожалуйста ! На пошив двадцать пяти наволочек израсходовали ткани на 32 м 40 см больше , чем на 13 таких наволочек . Хватит и 110 м ткани для пошива сорока таких же наволочек ? Сколько метров ткани нужно для пошива сорока одной наволочки ?

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