Решите пожалуйста примеры.очень срочно 1)упростить 5log5 3-log 2 8 2)Вычислить (8-37 в степени 1/2)в степени 1/3*(8+37 в степени 1/2) в степени 1/3 3) 9 в степени 3/2-(-2) в степени -2+ (4/2) в степени -1 целая 1/2
Математика
Решите пожалуйста примеры.очень срочно 1)упростить 5log5 3-log 2 8 2)Вычислить (8-37 в степени 1/2)в степени 1/3*(8+37 в степени 1/2) в степени 1/3 3) 9 в степени 3/2-(-2) в степени -2+ (4/2) в степени -1 целая 1/2
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Log5 243- 3 , ..............
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