Решите пожалуйста примеры. решения а не просто ответ. а) 16 1/4 - ( 8 2/5 +3 3/16)= б)( 3 2/3 + 1 2/7) + ( 2 1/3 + 1 5/7)= в) 1/4 : 3 1/3= г) 3 1/6 * 2 Помогите пожалуйста........

Математика

Решите пожалуйста примеры. решения а не просто ответ. а) 16 1/4 - ( 8 2/5 +3 3/16)= б)( 3 2/3 + 1 2/7) + ( 2 1/3 + 1 5/7)= в) 1/4 : 3 1/3= г) 3 1/6 * 2 Помогите пожалуйста........

Автор: Гость