Решите пожалуйста уравнение: А) x^2 + 4x + 4 = 0 Б) x^2-36=0 В) -2x^2-5x-2=0 Г) -x^2-2x+8=0 Д) -4x^2-7x+2=0 Е) 3x^2+17x-28=0 Ё) -x^2+4x+7=0 Ж) -x^2+6x-58=0 Ц) -x^2-2x-5x=0 И) 5x^2+6x+1=0 Пожалуйста напишите, можно бе...

Геометрия

Решите пожалуйста уравнение: А) x^2 + 4x + 4 = 0 Б) x^2-36=0 В) -2x^2-5x-2=0 Г) -x^2-2x+8=0 Д) -4x^2-7x+2=0 Е) 3x^2+17x-28=0 Ё) -x^2+4x+7=0 Ж) -x^2+6x-58=0 Ц) -x^2-2x-5x=0 И) 5x^2+6x+1=0 Пожалуйста напишите, можно без решений, просто с ответом.

Автор: Гость