Решите пожалуйста уравнение алгебра пожалуйста, срочно . Спасибо заранее, в долгу не останусь ||4|х|-3|-2|=3

Алгебра

Решите пожалуйста уравнение алгебра пожалуйста, срочно . Спасибо заранее, в долгу не останусь ||4|х|-3|-2|=3

Автор: Гость