Решите пожалуйста уравнение алгебра пожалуйста, срочно . Спасибо заранее, в долгу не останусь ||4|х|-3|-2|=3

Алгебра
Решите пожалуйста уравнение алгебра пожалуйста, срочно . Спасибо заранее, в долгу не останусь ||4|х|-3|-2|=3
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