Решите пожалуйста уравнение под 4 номером. Правильный ответ = -1.8. Хочу посмотреть правильное решение этого уравнения

Математика
Решите пожалуйста уравнение под 4 номером. Правильный ответ = -1.8. Хочу посмотреть правильное решение этого уравнения
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(х-6)(-5х-9)=0 х-6+5х+9=0 х+5х=6-9 6х=3 х=3÷6 х=0,5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Полный космический адрес
Ответить
Другие предметы
Почему нельзя прыгать в Москву реку ?
Ответить
Физика
Під час аварійного гальмування автомобіль проїхав 50 м і зупинився через 5 с. Визна??те початкову швидкість автомобіля
Ответить
История
Срочно!!Ответьте на вопросы
Ответить
Русский язык
Хорошо в осеннюю пору в лесу: тихо, св. жо и влажно.С. жу на пеньке и любуюсь. Посреди поляны старая поваленная бурей сосна, а дальше-сосновый бор....
Ответить