Решите пожалуйста уравнение под 4 номером. Правильный ответ = -1.8. Хочу посмотреть правильное решение этого уравнения
Математика
Решите пожалуйста уравнение под 4 номером. Правильный ответ = -1.8. Хочу посмотреть правильное решение этого уравнения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(х-6)(-5х-9)=0 х-6+5х+9=0 х+5х=6-9 6х=3 х=3÷6 х=0,5
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