Решите пожалуйста уравнение под 4 номером. Правильный ответ = -1.8. Хочу посмотреть правильное решение этого уравнения

Математика

Решите пожалуйста уравнение под 4 номером. Правильный ответ = -1.8. Хочу посмотреть правильное решение этого уравнения

Автор: Гость