Решите пожалуйста уровнения 37,97х+20,4х+0,63х равняется 5050 и второе уровнение 80,6-(х-7,98)равняется 63,4
Математика
Решите пожалуйста уровнения 37,97х+20,4х+0,63х равняется 5050 и второе уровнение 80,6-(х-7,98)равняется 63,4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
37,97х+20,4х+0,63х=5050 х(37,97+20,4+0,63)=5050 59х=5050 х=5050:59
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