РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!В двух комнатах было 56 человек.Когда в первую пришли ещё 12 человек а во вторую 8 человек то в комнатах людей стало поровну.Сколько человек было в каждой комнате первоночально? 2.в двух комнатах 45 человек....
Математика
РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!В двух комнатах было 56 человек.Когда в первую пришли ещё 12 человек а во вторую 8 человек то в комнатах людей стало поровну.Сколько человек было в каждой комнате первоночально? 2.в двух комнатах 45 человек.из первой вышли 9 человек а из второй 14 человек и людей в комнатах стало по ровну .сколько человек в комнатах было сначала? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!! 20 балов за ответ честно!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задани 1 1) 56+12+8=76 (человек в 2 комнатах) 2) 76/2=38 (человек в обеих комнатах) 3) 38-12=26 (человек было в 1 комнате) 4) 38-8=30 (человек было во 2 комнате) ответ 1)26 человек 2)30 человек задание 2 1)(45-9-14)/2=22/2=11 (человек стало в 1 и 2 комнате) 2) 11+9=20 (человек было в 1 комнате) 3) 11+14=25 (человек было во 2 комнате) ответ: 1)20 человек 2)25 человек
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Представьте в виде многочлена выражение: (a^2-2a+3)(a-4);(5x-2)(x^2-x-1); (2-2x+x^2)(x+5); (3y-4)(y^2-y+1)
Математика
Английский язык
Другие предметы