РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!В двух комнатах было 56 человек.Когда в первую пришли ещё 12 человек а во вторую 8 человек то в комнатах людей стало поровну.Сколько человек было в каждой комнате первоночально? 2.в двух комнатах 45 человек....

Математика

РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!В двух комнатах было 56 человек.Когда в первую пришли ещё 12 человек а во вторую 8 человек то в комнатах людей стало поровну.Сколько человек было в каждой комнате первоночально? 2.в двух комнатах 45 человек.из первой вышли 9 человек а из второй 14 человек и людей в комнатах стало по ровну .сколько человек в комнатах было сначала? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!! 20 балов за ответ честно!!!

Автор: Гость