РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА Вариант 2 1.Найдите слово, в котором звуков меньше, чем букв? 1)съехать 2)вьюн 3)съёмка 4)мель 2. В каком ряду в обоих словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 1) ар…мат, отр…сль 2) н...

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РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА Вариант 2 1.Найдите слово, в котором звуков меньше, чем букв? 1)съехать 2)вьюн 3)съёмка 4)мель 2. В каком ряду в обоих словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 1) ар…мат, отр…сль 2) нас…лить, зал…жить 3) раскр…шить, нас…рить 4) прил…жу, перел…мить 3. В каком слове в окончании нужно писать е? 1) к ладон… 2) вид…т 3) держ…т 4) бледне…т 4. В каком ряду мягкий знак пишется во всех словах? 1) скрипуч…, косич…ка, павил…он 2) стереч…, задач…, матер…ю 3) успел укрыт…ся, руж…ё, появиш…ся 4) прос…ба, могуч…, отреж… 5. В каком ряду пропущены буквы только в словах с чередующейся гласной корня? 1) вып…чка, заб…раться, выг…рать 2) прим…рение, разв…рить, выкр…шена 3) тр...стинка, ск…зать, выст…рпеть 4) р…сток, заг…р, прик…саться 6. В каком ряду во всех словах пропущена буква ё(е)? 1) свинц…вый, нож…вый, с товарищ…м 2) с лучш…м учеником, хорош…го, с ключ…м 3) щ...голять, стереж…т, в больш…м автомобиле 4) о хорош…м дне, с полотенц…м, круглолиц…ю девицей 7. Укажите существительное с окончанием –е ? 1) стоять возле акаци … 2) возле коллекци… 3) пройти по дорог… 4) в тетрад… 8. В каком ряду во всех словах пропущена буква е? 1) уб…ру, зам…р, расст…лается 2) зам…реть, подст…лил, выт…рла 3) выт…рла, изб…рать, бл…стеть 4) разж…гать, выд…рать, вып…рает 9. В каком ряду оба слова пишутся с мягким знаком? 1) крадёт…ся, улыбат…ся 2) стрич…, моет…ся 3) опасает…ся, подстрич… 4) копат…ся, учит…ся 10. В какой пословице все слова, кроме служебных, существительные? 1) Не строй семь церквей – пристрой семь детей. 2) Наживной рубль дорог, даровой рубль дёшев. 3) Перьями сокол, да умом тетерев. 4) Ворона соколом не бывает. 11. Какое слово не является общеупотребительным? 1) тубус 2) земля 3) говорить 4) птица 12. Какое слово является историзмом? 1) рыбарь 2) глас 3) треуголка 4) очи 13. Какое слово образовано суффиксальным способом? 1) берёзовый 2) неприятный 3) безвольный 4) согласие 14. Какое слово образовано суффиксально- приставочным способом? 1) сотрудник 2) проходная 3) соучастие 4) юннат 15. Каким способом образовано слово вывод? 1) приставочным 2) суффиксальным 3) бессуффиксным 4) переход из одной части речи в другую 16. Замените выделенные слова синонимичными им фразеологизмами: Петя работал очень медленно - До города было недалеко - Денег у купца много - Маша сильно похудела - 17. В каком предложении союз «и» связывает однородные сказуемые? (Знаки препинания не расставлены). 1) С вечера подул сильный ветер и началась гроза. 2) Падает снег и деревья укрываются пушистым одеялом. 3) Вот прилетела большая сова и подала голос. 4) В домах горел свет и веселились люди. 18. В каком предложении допущена пунктуационная ошибка? 1) С сосны упала шишка и покатилась по земле. 2) Вы знали о случившемся? 3) В тайге обитают ценные звери, соболь, песец, норка. 4) Я забросил удочку и увидел, что рыба клюёт. 19. Прочитай предложения. В какой последовательности их нужно расположить, чтобы получился текст? А. Это вставал во весь рост отдохнувший лось. Б. Прислушиваясь к стону лося, человек сидел не шелохнувшись. В. Человек свистнул, и лось, откинув на спину гордую голову, помчался через камыши в лес. Г. Когда занялась заря, охотника разбудил всплеск. 1) А, Б, В, Г 2) В, А, Г, Б 3) Г, Б, А, В 4) Б, Г, А, В Прочитайте текст и выполните задания. 1) Вот простучал по сухому дереву дятел. 2) По всему лесу слышна дробь лесного барабанщика. 3) С шумом пролетит рябчик, поднимется из снежной пыли глухарь. 4) Стайка веселых клестов расселась на ветках ели. 5) Стоишь и любуешься, как ловко они вонзают свои клювики в шишки, выбирают из них семена. 20. Определите стиль речи данного отрывка. 1) научный 2) художественный 3) публицистический 4) разговорный 21. Выпишите грамматическую основу (основы) из 3-го предложения. _____________________________________________________________ 22. Укажите, в каком предложении встретилось слово с чередующейся гласной корня? Запишите номер предложения и это слово.

Автор: Гость