Решите пожалуйста y=x-1/x^2 (где символ / это нижная черта тоесть х-1 черта и снизу х^2).З??рание спасибо. (Тема: иследование функций и построение ее графика)
Математика
Решите пожалуйста y=x-1/x^2 (где символ / это нижная черта тоесть х-1 черта и снизу х^2).З??рание спасибо. (Тема: иследование функций и построение ее графика)
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