Решите пожалуйста y=x-1/x^2 (где символ / это нижная черта тоесть х-1 черта и снизу х^2).З??рание спасибо. (Тема: иследование функций и построение ее графика)

Математика

Решите пожалуйста y=x-1/x^2 (где символ / это нижная черта тоесть х-1 черта и снизу х^2).З??рание спасибо. (Тема: иследование функций и построение ее графика)

Автор: Гость