Решите пожалуйста задачу, Геологи прошли маршрут длиной 75 км. В первый день 3/25 все??о маршрута, во второй день 4/25 всего маршрута. Какой путь прошли за 2 дня?

Математика
Решите пожалуйста задачу, Геологи прошли маршрут длиной 75 км. В первый день 3/25 все??о маршрута, во второй день 4/25 всего маршрута. Какой путь прошли за 2 дня?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
3/25+4/25=7/25 за два дня 75 разделить 25 и умножить на 7 =21км
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