Решите пожалуйста задачу, Геологи прошли маршрут длиной 75 км. В первый день 3/25 все??о маршрута, во второй день 4/25 всего маршрута. Какой путь прошли за 2 дня?

Математика

Решите пожалуйста задачу, Геологи прошли маршрут длиной 75 км. В первый день 3/25 все??о маршрута, во второй день 4/25 всего маршрута. Какой путь прошли за 2 дня?

Автор: Гость