РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЗАДАЧУ! ОЧЕНЬ НУЖНО! СРОЧНО! Задача 1 Максимальная скорость танка Т- 34 55 км/ч , а скорость фашистского танка того же класса Т – III – 40 км/ч. Успе - ют ли наши танки захватить переправу через Северский До...

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РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЗАДАЧУ! ОЧЕНЬ НУЖНО! СРОЧНО! Задача 1 Максимальная скорость танка Т- 34 55 км/ч , а скорость фашистского танка того же класса Т – III – 40 км/ч. Успе - ют ли наши танки захватить переправу через Северский Донец , если по данным разведки , фашистские танки находятся на расстоянии 20 км, а наши – 24 км? При этом нужно учесть, что на пути советских танков есть труднопроходимый участок длиной 4 км , который можно преодолеть только со скоростью 30 км/ч.

Автор: Гость