Решите пожалуйста задачу: школьники собрали 1т4ц56кг помидоров.Четвертую часть этих помидоров разложили в ящики.Сколько кг помидоров еще осталось разложить?
Математика
Решите пожалуйста задачу: школьники собрали 1т4ц56кг помидоров.Четвертую часть этих помидоров разложили в ящики.Сколько кг помидоров еще осталось разложить?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1456 разделить на 4=364 1456-364=1092
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