Решите пожалуйста задачу: школьники собрали 1т4ц56кг помидоров.Четвертую часть этих помидоров разложили в ящики.Сколько кг помидоров еще осталось разложить?

Математика

Решите пожалуйста задачу: школьники собрали 1т4ц56кг помидоров.Четвертую часть этих помидоров разложили в ящики.Сколько кг помидоров еще осталось разложить?

Автор: Гость