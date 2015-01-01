решите пример 2хlt;17 Вопрос был изменен 16 Апр 2015 в 17:33

решите пример 2хlt;17 Вопрос был изменен 16 Апр 2015 в 17:33

Ответ(ы):

Ответил Гость:
x &lt; 17 : 2 x &lt; 8,5
Похожие вопросы