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Решите пример! 1) 126:(36*2-5*8)=
Решите пример! 1) 126:(36*2-5*8)=
Ответ(ы):
Ответил Гость:
126:(36*2-5*8)=126:(72-40)=126:32=3,9375
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