Решите пример 80*11 - 42 558 / 519 пожалуйста по действиям

Решите пример 80*11 - 42 558 / 519 пожалуйста по действиям

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1)80*11=880 2)42 558/519=82 3)880-82=798
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