Решите пример 9-4*2*(-3)=? Я отца убедить не могу ответом:)

Решите пример 9-4*2*(-3)=? Я отца убедить не могу ответом:)

Ответ(ы):

Ответил Гость:
4*2=8 8*(-3)=-24 9+24=33
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