решите примеры: а)787 899+237589+8500050=***** б) (680000-647159)369 + 36000*21 помагите

решите примеры: а)787 899+237589+8500050=***** б) (680000-647159)369 + 36000*21 помагите

Ответ(ы):

Ответил Гость:
а) 789599 б) 756089
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