Решите примеры по действиям: 1) 9 4/5 : 4 2/3 + 3 1/3 : 1 1/3 = 2) 5 3/4 : 2 1/2 = 3) (1 1/2 + 2 2/3 + 3 3/4) * 3 3/5 : 2 1/2 = 4) 14 - 15 1/8 : 2 1/5 = Большое спасибо заранее!
Математика
Решите примеры по действиям: 1) 9 4/5 : 4 2/3 + 3 1/3 : 1 1/3 = 2) 5 3/4 : 2 1/2 = 3) (1 1/2 + 2 2/3 + 3 3/4) * 3 3/5 : 2 1/2 = 4) 14 - 15 1/8 : 2 1/5 = Большое спасибо заранее!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)49/5*3/14+10/3*3\4=21/10+10/4=21*2/20+10*5/20=92\20=4 12\20=4 3/5 2) 23/4*2/3=46/12=3 10/12= 3 5/6 3)(3/2+8/3+16/4)*18/5*2/3=95/12*18/5*2/3=19 4)14-121/8*5/11=14-55/8=14-6 7/8=7 1/8
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