Решите примеры по действиям расписывая: а)-8•(-3+12):36+2= Б)2,3•(-6-4):5= В)(-8+32):(-6)-7= Г)-6•4-64:(-3,3+1,7= Д)(-6+4-10):(-8)•(-3)=
Математика
Решите примеры по действиям расписывая: а)-8•(-3+12):36+2= Б)2,3•(-6-4):5= В)(-8+32):(-6)-7= Г)-6•4-64:(-3,3+1,7= Д)(-6+4-10):(-8)•(-3)=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)0 б) -4.6 в)-3 г)-64 д)-4,5
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