Решите примеры пожалуйста в столбик или можно не в столбик но желательно в столби??............. 74,74 : 3,7=.... 110,688 : 4,8= .... 8,172 : 0,24=....... 401,72 : 5,5=...... 18731,7 : 23,4=....... 648,216 : 7,2

Математика
Решите примеры пожалуйста в столбик или можно не в столбик но желательно в столби??............. 74,74 : 3,7=.... 110,688 : 4,8= .... 8,172 : 0,24=....... 401,72 : 5,5=...... 18731,7 : 23,4=....... 648,216 : 7,2
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
74,74 : 3,7=20.2 110,688 : 4,8=23.06 8,172 : 0,24=34.05 401,72 : 5,5=73.04 18731,7 : 23,4=800.5 648,216 : 7,2 =90.03
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