Решите примеры пожалуйста в столбик или можно не в столбик но желательно в столби??............. 74,74 : 3,7=.... 110,688 : 4,8= .... 8,172 : 0,24=....... 401,72 : 5,5=...... 18731,7 : 23,4=....... 648,216 : 7,2

Математика

Решите примеры пожалуйста в столбик или можно не в столбик но желательно в столби??............. 74,74 : 3,7=.... 110,688 : 4,8= .... 8,172 : 0,24=....... 401,72 : 5,5=...... 18731,7 : 23,4=....... 648,216 : 7,2

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