Решите примеры с приминением распределительногл действия умножения 248+3×(318-18) (150-35)÷5+327 (640-24)÷8+645
Математика
Решите примеры с приминением распределительногл действия умножения 248+3×(318-18) (150-35)÷5+327 (640-24)÷8+645
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала делаешь действия в скобках. Дальше делишь ( умножаешь). Потом вычитаешь ( слаживаешь ).
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