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Решите пропорцию: а) 27/x=3/4; б) 12:5=20:x
Решите пропорцию: а) 27/x=3/4; б) 12:5=20:x
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) х=27*4:3 х=36 2) 12х=100 х=100/12 или 8 целых 1/3
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