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Решите прямоугольный треугольник АВС (С=90гр.), если АВ=8см,АС=5см.
Решите прямоугольный треугольник АВС (С=90гр.), если АВ=8см,АС=5см.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Я не поняла сначала задачу, так что...
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