Решите пж 3 задачи: 1) За 4 дня похода израсходовали 2/3 всех запасённых продуктоыв. ??а сколько дней было запасено продуктов? 2) Задумали число, увеличили его на 1/7 этого числа получили 56. Какое число задумали? 3) В магаз...
Математика
Решите пж 3 задачи: 1) За 4 дня похода израсходовали 2/3 всех запасённых продуктоыв. ??а сколько дней было запасено продуктов? 2) Задумали число, увеличили его на 1/7 этого числа получили 56. Какое число задумали? 3) В магазин привезли арбузы. До обеда магазин продал 2/5 после обеда 1/3 привезённых арбузов, и осталось продать 80 арбузов. Сколько арбузов привезли в магазин?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я не че не понял ну всё надо делить
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