Решите с объяснениями, пожалуйста. (как человеку, который ни черта в этом не мыслит) √12а+√48а-√147а - упростить выражение

Алгебра
Решите с объяснениями, пожалуйста. (как человеку, который ни черта в этом не мыслит) √12а+√48а-√147а - упростить выражение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно в каждом слагаемом оставить под корнем 3а, а оставшуюся часть вынести: 2*на корень из 3а+4*на корень из 3а-7*на корень из 3а и оставшееся выражение сократить.
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