Решите с объяснениями, пожалуйста. (как человеку, который ни черта в этом не мыслит) √12а+√48а-√147а - упростить выражение

Алгебра

Решите с объяснениями, пожалуйста. (как человеку, который ни черта в этом не мыслит) √12а+√48а-√147а - упростить выражение

Автор: Гость