Решите с объяснениями, пожалуйста sin^2t*cos^2t

Математика
Решите с объяснениями, пожалуйста sin^2t*cos^2t
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