Решите с помощью уравнения задачи в автоуолонне было несколько машин.после того как получили 35новых машин,спосле этого списали12машин ,в автокалонне стало 93 машины.сколько машин было в автокалонне? помогите пожалуйста все...

Математика

Решите с помощью уравнения задачи в автоуолонне было несколько машин.после того как получили 35новых машин,спосле этого списали12машин ,в автокалонне стало 93 машины.сколько машин было в автокалонне? помогите пожалуйста все обведенные задания помогите пожалуйста при пожалуйста умоляю надо до 18:30

Автор: Гость