Решите с помощью уравнения задачи в автоуолонне было несколько машин.после того как получили 35новых машин,спосле этого списали12машин ,в автокалонне стало 93 машины.сколько машин было в автокалонне? помогите пожалуйста все...

Математика
Решите с помощью уравнения задачи в автоуолонне было несколько машин.после того как получили 35новых машин,спосле этого списали12машин ,в автокалонне стало 93 машины.сколько машин было в автокалонне? помогите пожалуйста все обведенные задания помогите пожалуйста при пожалуйста умоляю надо до 18:30
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
93+12=105 - кол-во машин до списания 105-35=70 - кол-во машин до получения новых Пусть было х машин х+35-12=93 х+23=93 х=93-23=70
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