Решите с помощью уравнения задачу из 960 г шерсти связали 5 варежек и шарф .Сколько граммов шерсти истратили на каждую варежку,если на шарф израсходывали 450 г

Математика

Решите с помощью уравнения задачу из 960 г шерсти связали 5 варежек и шарф .Сколько граммов шерсти истратили на каждую варежку,если на шарф израсходывали 450 г

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