Решите с помощью уравнения задачу из 960 г шерсти связали 5 варежек и шарф .Сколько граммов шерсти истратили на каждую варежку,если на шарф израсходывали 450 г
Математика
Решите с помощью уравнения задачу из 960 г шерсти связали 5 варежек и шарф .Сколько граммов шерсти истратили на каждую варежку,если на шарф израсходывали 450 г
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х грамм на каждую варежку 5x+450=960 5x=960-450 X=510:5 X=102 грамма на каждую варежку израсходовано шерсти
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