Решите с помощью уравнения задачу:в пакете было 350грамм сахара.когда в него добавили ещё сахара,в нём стало 900 г.сколько грамм добавили в пакет

Математика

Решите с помощью уравнения задачу:в пакете было 350грамм сахара.когда в него добавили ещё сахара,в нём стало 900 г.сколько грамм добавили в пакет

Автор: Гость