Решите с помощью уравнения задачу:в пакете было 350грамм сахара.когда в него добавили ещё сахара,в нём стало 900 г.сколько грамм добавили в пакет

Математика
Решите с помощью уравнения задачу:в пакете было 350грамм сахара.когда в него добавили ещё сахара,в нём стало 900 г.сколько грамм добавили в пакет
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
350 + х =900 х = 900 - 350 х= 550 Ответ: 550 грамм сахара добавили в пакет. 
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