Решите с помощью уравнения задачу.задумали число, умножили его на 4, к результату прибавили 13 и получили 57.какое число задумали? Срочно нужноо и побыстрей плиииз

Математика
Решите с помощью уравнения задачу.задумали число, умножили его на 4, к результату прибавили 13 и получили 57.какое число задумали? Срочно нужноо и побыстрей плиииз
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Гость:
Как-то так наверное правильно
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