Решите с помощью уравнения задачу.задумали число, умножили его на 4, к результату прибавили 13 и получили 57.какое число задумали? Срочно нужноо и побыстрей плиииз

Математика

Решите с помощью уравнения задачу.задумали число, умножили его на 4, к результату прибавили 13 и получили 57.какое число задумали? Срочно нужноо и побыстрей плиииз

Автор: Гость